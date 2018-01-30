ВАЗ (LADA) 2110
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 60 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый металлик
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в хорошем техническом состоянии. Блок управления январь 7.2. 4 электро стеклоподъемника. 6 колонок. Дно не дырявое. Внутренние задние арки новые. Борт компьютер. Ксенон на ПТФ. Новая рулевая рейка.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.