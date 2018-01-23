ВАЗ (LADA) 2110 Дата публикации: 23.01.18 Просмотров объявления: 65 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2000 Пробег: 200 тыс. км Цена: 75 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Обменяю 10-ку, инжектор, 2000 г. В машину было вложено не мало денег. В прошлом месяце заменил-мотор печки, шаровые опоры, рулевые наконечники, гранаты, новый аккумулятор, новые свечи, масло в коробке и в движке. На передке новая зимняя резина. Но есть и косяки по кузову-рыжики, но машина не гнилая. С предложениями в л. с.