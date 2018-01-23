ВАЗ (LADA) 2110

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2000

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 75 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Обменяю 10-ку, инжектор, 2000 г. В машину было вложено не мало денег. В прошлом месяце заменил-мотор печки, шаровые опоры, рулевые наконечники, гранаты, новый аккумулятор, новые свечи, масло в коробке и в движке. На передке новая зимняя резина. Но есть и косяки по кузову-рыжики, но машина не гнилая. С предложениями в л. с.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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