ВАЗ (LADA) 2110
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2000
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 75 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Обменяю 10-ку, инжектор, 2000 г. В машину было вложено не мало денег. В прошлом месяце заменил-мотор печки, шаровые опоры, рулевые наконечники, гранаты, новый аккумулятор, новые свечи, масло в коробке и в движке. На передке новая зимняя резина. Но есть и косяки по кузову-рыжики, но машина не гнилая. С предложениями в л. с.
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