ВАЗ (LADA) 2110

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 230 тыс. км

Цена: 118 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Кузов не битый, без ржавчины. Дно целое. Герметики все заводские. Ходовая вся сделана. Коробка не хрустит. Мотор живой. На разгон идет хорошо
салон чистый. Есть музыка с ЮСБ и сигнализация. Литые диски на 14 с хорошей резиной. Торг небольшой. Машина достойная.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) 2110

ВАЗ (LADA) 2110

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

110 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2110

Подержанная, пробег 100 тыс. км.
Краснодарский край, Белореченск

110 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2110

Подержанная, пробег 186,8 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

85 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) 2110

ВАЗ (LADA) 2112

Подержанная, пробег 170 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

100 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2110

Подержанная, пробег 100 тыс. км.
Краснодарский край, Белореченск

110 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2115

Подержанная, пробег 202,6 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

120 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале