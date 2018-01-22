ВАЗ (LADA) 2110 Дата публикации: 22.01.18 Просмотров объявления: 49 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 230 тыс. км Цена: 118 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Кузов не битый, без ржавчины. Дно целое. Герметики все заводские. Ходовая вся сделана. Коробка не хрустит. Мотор живой. На разгон идет хорошо

салон чистый. Есть музыка с ЮСБ и сигнализация. Литые диски на 14 с хорошей резиной. Торг небольшой. Машина достойная.