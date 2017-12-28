ВАЗ (LADA) 2110

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 260 тыс. км

Цена: 115 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Абинск, Краснодарский край

Имя: Анатолий

Телефон:

Описание

1.6-16 клапанов,клапана не гнет. Сигнализация, передние стеклоподъемники + доводчики. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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