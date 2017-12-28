1.6-16 клапанов,клапана не гнет. Сигнализация, передние стеклоподъемники + доводчики. Торг.

Имя: Анатолий

Цена: 115 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2006

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