ВАЗ (LADA) 2110
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 260 тыс. км
Цена: 115 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Абинск, Краснодарский край
Имя: Анатолий
Телефон:
Описание
1.6-16 клапанов,клапана не гнет. Сигнализация, передние стеклоподъемники + доводчики. Торг.
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