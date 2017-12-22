ВАЗ (LADA) 2110
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 177 тыс. км
Цена: 100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Михаил
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Описание
Авто для своих лет в хорошем состоянии, кузов не битый 100%, есть детали в заводской краске, из дефектов: поверхностная ржавчина, но дырок нет за исключением поддомкратников отдам есть новые. Двигатель 8 клапанов в нормальном состоянии, всегда заводится с полоборота, КПП не хрустит, передачи не выбивает. Звонить в любое время! Торг.
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