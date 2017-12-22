ВАЗ (LADA) 2110

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 177 тыс. км

Цена: 100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Описание

Авто для своих лет в хорошем состоянии, кузов не битый 100%, есть детали в заводской краске, из дефектов: поверхностная ржавчина, но дырок нет за исключением поддомкратников отдам есть новые. Двигатель 8 клапанов в нормальном состоянии, всегда заводится с полоборота, КПП не хрустит, передачи не выбивает. Звонить в любое время! Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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