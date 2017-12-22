ВАЗ (LADA) 2110 Дата публикации: 12.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 177 тыс. км Цена: 100 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Михаил Телефон:

Описание

Авто для своих лет в хорошем состоянии, кузов не битый 100%, есть детали в заводской краске, из дефектов: поверхностная ржавчина, но дырок нет за исключением поддомкратников отдам есть новые. Двигатель 8 клапанов в нормальном состоянии, всегда заводится с полоборота, КПП не хрустит, передачи не выбивает. Звонить в любое время! Торг.