ВАЗ (LADA) 21099

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1994

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 42 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: свх Краснодарский 4 Отделение, Краснодарский край

Имя: Виталий

Телефон:

Описание

Продам машина в хорошем состоянии, вложений не требует , АКБ новый , ходовка хорошая, масло только заменил, печка новая , резина Кама новая, крабы поменяны, все патрубки, термостат новое, берзаносос, карбюратор тоже,

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