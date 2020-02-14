ВАЗ (LADA) 21099
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1994
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 42 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: свх Краснодарский 4 Отделение, Краснодарский край
Имя: Виталий
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Описание
Продам машина в хорошем состоянии, вложений не требует , АКБ новый , ходовка хорошая, масло только заменил, печка новая , резина Кама новая, крабы поменяны, все патрубки, термостат новое, берзаносос, карбюратор тоже,
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