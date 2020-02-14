ВАЗ (LADA) 21099 Дата публикации: 14.02.20 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1994 Пробег: 150 тыс. км Цена: 42 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: свх Краснодарский 4 Отделение, Краснодарский край Имя: Виталий Телефон:

Описание

Продам машина в хорошем состоянии, вложений не требует , АКБ новый , ходовка хорошая, масло только заменил, печка новая , резина Кама новая, крабы поменяны, все патрубки, термостат новое, берзаносос, карбюратор тоже,