ВАЗ (LADA) 21099
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 55 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Лика
Комплектация
Отделка салона: ткань
Электростеклоподъёмники: передние
Описание
Двигатель после кап ремонта прошел 80000 тысяч кпп не выбивает не хрустит по ходовой все в норме все целое 2 месяца назад делал развал, карбюратор отрегулирован новые брони провода новые колодки за машиной следил. По кузову есть недочеты местами есть гниль в принципе как и у всех вазиков на езду не влияет.новые передние колеса. Машина сел и поехал. Машина снята с учета,все доки на руках,птс,тех.паспорт,машина юридически чистая,ограничений нет.Реальному покупателю торг у капота. Те кто не знает наш ваз можете даже не звонить. Пока машина на сайте значит не продана
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