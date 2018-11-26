ВАЗ (LADA) 21099 Дата публикации: 26.11.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 80 тыс. км Цена: 55 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Лика Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Двигатель после кап ремонта прошел 80000 тысяч кпп не выбивает не хрустит по ходовой все в норме все целое 2 месяца назад делал развал, карбюратор отрегулирован новые брони провода новые колодки за машиной следил. По кузову есть недочеты местами есть гниль в принципе как и у всех вазиков на езду не влияет.новые передние колеса. Машина сел и поехал. Машина снята с учета,все доки на руках,птс,тех.паспорт,машина юридически чистая,ограничений нет.Реальному покупателю торг у капота. Те кто не знает наш ваз можете даже не звонить. Пока машина на сайте значит не продана