ВАЗ (LADA) 21099

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 80 тыс. км

Цена: 55 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Лика

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Двигатель после кап ремонта прошел 80000 тысяч кпп не выбивает не хрустит по ходовой все в норме все целое 2 месяца назад делал развал, карбюратор отрегулирован новые брони провода новые колодки за машиной следил. По кузову есть недочеты местами есть гниль в принципе как и у всех вазиков на езду не влияет.новые передние колеса. Машина сел и поехал. Машина снята с учета,все доки на руках,птс,тех.паспорт,машина юридически чистая,ограничений нет.Реальному покупателю торг у капота. Те кто не знает наш ваз можете даже не звонить. Пока машина на сайте значит не продана

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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