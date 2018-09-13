ВАЗ (LADA) 21099 Дата публикации: 13.09.18 Просмотров объявления: 16

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 198 тыс. км Цена: 73 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Масло не ест. Не дымит , не стучит, На полном ходу. Продаю за ненадобностью. ТО проходит.