ВАЗ (LADA) 21099
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 198 тыс. км
Цена: 73 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
Масло не ест. Не дымит , не стучит, На полном ходу. Продаю за ненадобностью. ТО проходит.
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