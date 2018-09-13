ВАЗ (LADA) 21099

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 198 тыс. км

Цена: 73 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Масло не ест. Не дымит , не стучит, На полном ходу. Продаю за ненадобностью. ТО проходит.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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