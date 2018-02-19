ВАЗ (LADA) 21099
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 133 тыс. км
Цена: 55 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Мотор, ходовка, коробка в хорошем состоянии, есть музыка, документы в порядке. Если объявление здесь значит продаю. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter