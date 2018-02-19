ВАЗ (LADA) 21099 Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 133 тыс. км Цена: 55 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Мотор, ходовка, коробка в хорошем состоянии, есть музыка, документы в порядке. Если объявление здесь значит продаю. Торг.