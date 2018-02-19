ВАЗ (LADA) 21099

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 133 тыс. км

Цена: 55 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Мотор, ходовка, коробка в хорошем состоянии, есть музыка, документы в порядке. Если объявление здесь значит продаю. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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