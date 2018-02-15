ВАЗ (LADA) 21099
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 65 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Виктор
Телефон:
Описание
Отличная рабочая лошадка. Кузов на 3, КПП и двигатель на 5, салон на 4,ходовая на 5.Масла, фильтра, свечи заменены 500 км назад. Продаю в связи покупкой более дорогой. Остальные вопросы по телефону.
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