ВАЗ (LADA) 21099 Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 180 тыс. км Цена: 65 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Виктор Телефон:

Описание

Отличная рабочая лошадка. Кузов на 3, КПП и двигатель на 5, салон на 4,ходовая на 5.Масла, фильтра, свечи заменены 500 км назад. Продаю в связи покупкой более дорогой. Остальные вопросы по телефону.