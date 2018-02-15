ВАЗ (LADA) 21099

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 65 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Виктор

Телефон:

Описание

Отличная рабочая лошадка. Кузов на 3, КПП и двигатель на 5, салон на 4,ходовая на 5.Масла, фильтра, свечи заменены 500 км назад. Продаю в связи покупкой более дорогой. Остальные вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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