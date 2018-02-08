Инжектор, Масло не берет, новый АКБ,резина свежая, ц/з, музыка,ксенон, новые тормоза, все работает,крутится, вращается, торг.

Имя: Дмитрий

Цена: 105 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2003

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