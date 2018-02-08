ВАЗ (LADA) 21099
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 211,111 тыс. км
Цена: 105 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Северская, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Телефон:
Описание
Инжектор, Масло не берет, новый АКБ,резина свежая, ц/з, музыка,ксенон, новые тормоза, все работает,крутится, вращается, торг.
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