ВАЗ (LADA) 21099

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 211,111 тыс. км

Цена: 105 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Северская, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Инжектор, Масло не берет, новый АКБ,резина свежая, ц/з, музыка,ксенон, новые тормоза, все работает,крутится, вращается, торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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