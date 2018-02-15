ВАЗ (LADA) 21099
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 75 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам ВАЗ 21099, очень редкий и красивый цвет, темно малиновый металлик, для своих лет довольно в не плохом состояние, кузов сияет и привлекает внимание, на машине не стыдно выехать, машина в серьезных ДТП не участвовала, перед заводской, даже лобовое стекло еще родное стоит, салон приятный - ухоженный, технически без нареканий, инжектор, КПП - 5 ст. Работает четко, по ходовке и подвеске обслужена, электрика вся работает, вообщем не плохая машина, кто купит точно не пожалеет, по документам все чисто, никаких ограничений и штрафов, любые проверки, на учете в Тихорецке. Звонить только адекватным людям которые понимают что машина не Новая. Перекупщикам огромная просьба не беспокоить. Торг минимальный, и возле капота, от машины не избавляюсь
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