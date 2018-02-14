ВАЗ (LADA) 21099
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 68 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В отличном внешнем и техническом состоянии, инжектор. Не гнилая и не ржавая, салон аккуратный, документы все в порядке. Без штрафов и арестов. Срочно!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.