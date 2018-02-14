ВАЗ (LADA) 21099 Дата публикации: 14.02.18 Просмотров объявления: 58 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 150 тыс. км Цена: 68 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В отличном внешнем и техническом состоянии, инжектор. Не гнилая и не ржавая, салон аккуратный, документы все в порядке. Без штрафов и арестов. Срочно!