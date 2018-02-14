ВАЗ (LADA) 21099

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 68 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В отличном внешнем и техническом состоянии, инжектор. Не гнилая и не ржавая, салон аккуратный, документы все в порядке. Без штрафов и арестов. Срочно!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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