ВАЗ (LADA) 21099 Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 108 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 84 тыс. км Цена: 73 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю свой семейный автомобиль, т. к. купил другой. В пути на дальние расстояния ни разу не подвел. Полностью на ходу. Ездил каждый день на работу. На машине не работал. Двигатель инжектор в норме, масло не берет (от замены до замены). 700 км. назад заменено - ремень ГРМ, помпа, сальник распредвала, задние колодки. 5000 км. назад перебрал коробку, заменил сцепление в сборе, привода в сборе (заводские), все соответствующие сальники + сальник коленвала. Жидкости ни где не текут. Шины (и зимние и летние) в хорошем состоянии на дисках. Датчики почти все заменил на новые. Есть проблемы по кузову (ржавчина). Днище все обработано без ржавчины. Пороги не гнилые. Короче по кузову родные болячки девяток. Все документы в порядке и на руках. Торг у капота. Срочно.