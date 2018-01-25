ВАЗ (LADA) 21099 Дата публикации: 25.01.18 Просмотров объявления: 78 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 185 тыс. км Цена: 99 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Хорошее состояние. Литые диски 13", свежая резина. Коробка в норме. Новые стойки по кругу (газ-масло), колодки, передние тормозные диски. Инжектор. Бодрая на ходу. Зимняя резина - липучка на дисках. Панель проклеена. Ржавчина есть (по-возрасту). Торг при осмотре! Обмена нет!