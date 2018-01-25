ВАЗ (LADA) 21099
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 185 тыс. км
Цена: 99 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Хорошее состояние. Литые диски 13", свежая резина. Коробка в норме. Новые стойки по кругу (газ-масло), колодки, передние тормозные диски. Инжектор. Бодрая на ходу. Зимняя резина - липучка на дисках. Панель проклеена. Ржавчина есть (по-возрасту). Торг при осмотре! Обмена нет!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.