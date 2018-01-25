ВАЗ (LADA) 21099

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 185 тыс. км

Цена: 99 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Хорошее состояние. Литые диски 13", свежая резина. Коробка в норме. Новые стойки по кругу (газ-масло), колодки, передние тормозные диски. Инжектор. Бодрая на ходу. Зимняя резина - липучка на дисках. Панель проклеена. Ржавчина есть (по-возрасту). Торг при осмотре! Обмена нет!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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