ВАЗ (LADA) 21099 Дата публикации: 17.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1988 Пробег: 117,858 тыс. км Цена: 35 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Горячий Ключ, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продаю ВАЗ 21099, год выпуска 1988. Газ- бензин. Коробка в норме не выбивает, движок масло не ест. Есть передние стеклоподъемники. Не гнилая, но требует косметики.Не большого внимания требует ходовая.Кузов менялся в 1995 г. Есть отметка в ПТС. Отдам вместе с машиной заднее стекло, и другие запчасти.Возможен обмен на 06,07. Рассмотрю все варианты. Если не дозвонились пишите на Ватцап. Торг приличный.