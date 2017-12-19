ВАЗ (LADA) 21099

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1988

Пробег: 117,858 тыс. км

Цена: 35 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Горячий Ключ, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продаю ВАЗ 21099, год выпуска 1988. Газ- бензин. Коробка в норме не выбивает, движок масло не ест. Есть передние стеклоподъемники. Не гнилая, но требует косметики.Не большого внимания требует ходовая.Кузов менялся в 1995 г. Есть отметка в ПТС. Отдам вместе с машиной заднее стекло, и другие запчасти.Возможен обмен на 06,07. Рассмотрю все варианты. Если не дозвонились пишите на Ватцап. Торг приличный.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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