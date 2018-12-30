ВАЗ (LADA) 2109 Дата публикации: 30.12.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 273 тыс. км Цена: 45 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1499 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Синий Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

В подарок 4 стекла на двери, 4 обшивки на двери, 2 зеркала заднего вида, 2 боковых стекла. Документы в норме. Новые: радиатор охлаждения, выхлопная труба.