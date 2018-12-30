ВАЗ (LADA) 2109

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 273 тыс. км

Цена: 45 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1499 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Максим

Телефон:

Описание

В подарок 4 стекла на двери, 4 обшивки на двери, 2 зеркала заднего вида, 2 боковых стекла. Документы в норме. Новые: радиатор охлаждения, выхлопная труба.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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