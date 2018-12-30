ВАЗ (LADA) 2109
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 273 тыс. км
Цена: 45 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1499 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Максим
Телефон:
Описание
В подарок 4 стекла на двери, 4 обшивки на двери, 2 зеркала заднего вида, 2 боковых стекла. Документы в норме. Новые: радиатор охлаждения, выхлопная труба.
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