ВАЗ (LADA) 2109 Дата публикации: 10.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 16,343 тыс. км Цена: 60 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Продам ВАЗ 2109, есть два косяка на фото видно, панель приборов новое, передняя резина новая, все вопросы по телефону, торг хороший у капота.