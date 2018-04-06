ВАЗ (LADA) 2109

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 16,343 тыс. км

Цена: 60 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Продам ВАЗ 2109, есть два косяка на фото видно, панель приборов новое, передняя резина новая, все вопросы по телефону, торг хороший у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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