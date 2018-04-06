ВАЗ (LADA) 2109
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 16,343 тыс. км
Цена: 60 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Алексей
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Описание
Продам ВАЗ 2109, есть два косяка на фото видно, панель приборов новое, передняя резина новая, все вопросы по телефону, торг хороший у капота.
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