ВАЗ (LADA) 2109
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 240 тыс. км
Цена: 95 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ирина
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Описание
Продаю ВАЗ 2109 в хорошем состоянии. Не битая,не крашенная, не ржавая, дно целое. Машина заводская. ПТС оригинал я третий хозяин с 2012 года. Ст. Новотитаровская.
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