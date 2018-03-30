ВАЗ (LADA) 2109 Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 240 тыс. км Цена: 95 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Ирина Телефон:

Описание

Продаю ВАЗ 2109 в хорошем состоянии. Не битая,не крашенная, не ржавая, дно целое. Машина заводская. ПТС оригинал я третий хозяин с 2012 года. Ст. Новотитаровская.