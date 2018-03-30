ВАЗ (LADA) 2109

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 240 тыс. км

Цена: 95 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Описание

Продаю ВАЗ 2109 в хорошем состоянии. Не битая,не крашенная, не ржавая, дно целое. Машина заводская. ПТС оригинал я третий хозяин с 2012 года. Ст. Новотитаровская.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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