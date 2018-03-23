ВАЗ (LADA) 2109
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 32,898 тыс. км
Цена: 85 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Афипский, Краснодарский край
Имя: Мария
Телефон:
Комплектация
А также
Легкосплавные диски
Тонировка стёкол
Описание
Продаётся автомобиль в хорошем состоянии. Передние тормозные диски вентилируемые. Сигнализация. Магнитофон. Диски литые. Резина летняя хорошая. Имеются мелкие недочеты по кузову.
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