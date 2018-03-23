ВАЗ (LADA) 2109

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 32,898 тыс. км

Цена: 85 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Афипский, Краснодарский край

Имя: Мария

Телефон:

Комплектация

А также

Легкосплавные диски

Тонировка стёкол

Описание

Продаётся автомобиль в хорошем состоянии. Передние тормозные диски вентилируемые. Сигнализация. Магнитофон. Диски литые. Резина летняя хорошая. Имеются мелкие недочеты по кузову.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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