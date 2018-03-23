Продаётся автомобиль в хорошем состоянии. Передние тормозные диски вентилируемые. Сигнализация. Магнитофон. Диски литые. Резина летняя хорошая. Имеются мелкие недочеты по кузову.

Имя: Мария

Цена: 85 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2001

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