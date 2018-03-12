ВАЗ (LADA) 2109

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 12 тыс. км

Цена: 90 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край

Имя: Марк

Телефон:

Описание

Двигатель 8 клапанный,на дросселях, вал нуждина, 296 фаза голова калина пиленная, волго ворсы, паук 4.2.1 прямоток откатанный онлайн,коробка 09 пара колеса на 17, центральный замок, элкетро стеклоподъемники, вся в шумки в три слоя. Торг. Обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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