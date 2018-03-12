ВАЗ (LADA) 2109 Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 12 тыс. км Цена: 90 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край Имя: Марк Телефон:

Описание

Двигатель 8 клапанный,на дросселях, вал нуждина, 296 фаза голова калина пиленная, волго ворсы, паук 4.2.1 прямоток откатанный онлайн,коробка 09 пара колеса на 17, центральный замок, элкетро стеклоподъемники, вся в шумки в три слоя. Торг. Обмен.