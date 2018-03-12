ВАЗ (LADA) 2109
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 12 тыс. км
Цена: 90 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Имя: Марк
Телефон:
Описание
Двигатель 8 клапанный,на дросселях, вал нуждина, 296 фаза голова калина пиленная, волго ворсы, паук 4.2.1 прямоток откатанный онлайн,коробка 09 пара колеса на 17, центральный замок, элкетро стеклоподъемники, вся в шумки в три слоя. Торг. Обмен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter