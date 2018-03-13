Отличное рабочее состояние. Двигатель, коробка, ходовая в идеале. Электрика в рабочем состоянии. Евро ручки. Новая резина (резине месяц). Новая оптика!

Имя: Продавец

Цена: 37 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 1995

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