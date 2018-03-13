ВАЗ (LADA) 2109
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1995
Пробег: 55 тыс. км
Цена: 37 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Отличное рабочее состояние. Двигатель, коробка, ходовая в идеале. Электрика в рабочем состоянии. Евро ручки. Новая резина (резине месяц). Новая оптика!
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