ВАЗ (LADA) 2109

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1995

Пробег: 55 тыс. км

Цена: 37 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Отличное рабочее состояние. Двигатель, коробка, ходовая в идеале. Электрика в рабочем состоянии. Евро ручки. Новая резина (резине месяц). Новая оптика!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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