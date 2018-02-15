ВАЗ (LADA) 2109
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1996
Пробег: 94,96 тыс. км
Цена: 40 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
На отличном ходу. Двигатель не дымит, не троит. Коробка не хрустит и не выбивает. Коротко ходная кулиса. Прямоточный выхлоп Стингер. Панель ВАЗ 2110. Музыка, сигнализация. Обшивки дверей есть,просто сняты. Могу отдельно продать ДВС, КПП, салон. Документы без запретов и штрафов. Страховка до 11.07.2018. Торг за нал, на обмен цена 50.
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