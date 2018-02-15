ВАЗ (LADA) 2109 Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1996 Пробег: 94,96 тыс. км Цена: 40 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

На отличном ходу. Двигатель не дымит, не троит. Коробка не хрустит и не выбивает. Коротко ходная кулиса. Прямоточный выхлоп Стингер. Панель ВАЗ 2110. Музыка, сигнализация. Обшивки дверей есть,просто сняты. Могу отдельно продать ДВС, КПП, салон. Документы без запретов и штрафов. Страховка до 11.07.2018. Торг за нал, на обмен цена 50.