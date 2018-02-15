ВАЗ (LADA) 2109

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1996

Пробег: 94,96 тыс. км

Цена: 40 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

На отличном ходу. Двигатель не дымит, не троит. Коробка не хрустит и не выбивает. Коротко ходная кулиса. Прямоточный выхлоп Стингер. Панель ВАЗ 2110. Музыка, сигнализация. Обшивки дверей есть,просто сняты. Могу отдельно продать ДВС, КПП, салон. Документы без запретов и штрафов. Страховка до 11.07.2018. Торг за нал, на обмен цена 50.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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