ВАЗ (LADA) 2109

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1996

Пробег: 39 тыс. км

Цена: 32 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Хорошее состояние. Двигатель, коробка, ходовая без нареканий. Новая резина. Новая оптика. Новые гранаты. Новый генератор и т. д. Евро ручки! С документами полный порядок!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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