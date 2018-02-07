ВАЗ (LADA) 2109
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1996
Пробег: 39 тыс. км
Цена: 32 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Хорошее состояние. Двигатель, коробка, ходовая без нареканий. Новая резина. Новая оптика. Новые гранаты. Новый генератор и т. д. Евро ручки! С документами полный порядок!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter