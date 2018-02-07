ВАЗ (LADA) 2109 Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1996 Пробег: 39 тыс. км Цена: 32 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Хорошее состояние. Двигатель, коробка, ходовая без нареканий. Новая резина. Новая оптика. Новые гранаты. Новый генератор и т. д. Евро ручки! С документами полный порядок!