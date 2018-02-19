ВАЗ (LADA) 2109 Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 170 тыс. км Цена: 133 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Артур Телефон:

Описание

Машина в очень хорошем состоянии, вложений никаких не требует, не ржавая, не гнилая, дно идеальная, салон идеальный, двигатель ходовка и коробка работает очень хорошо, стекло подъемники, музыка 4 эстрады алпхард, диски R 15 торусы с идеальной резиной, красивые и крутые номера дам подарок Е787КХ, продам срочно, торг.