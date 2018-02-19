ВАЗ (LADA) 2109

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 133 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Артур

Телефон:

Описание

Машина в очень хорошем состоянии, вложений никаких не требует, не ржавая, не гнилая, дно идеальная, салон идеальный, двигатель ходовка и коробка работает очень хорошо, стекло подъемники, музыка 4 эстрады алпхард, диски R 15 торусы с идеальной резиной, красивые и крутые номера дам подарок Е787КХ, продам срочно, торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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