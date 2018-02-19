ВАЗ (LADA) 2109
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 133 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Артур
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Описание
Машина в очень хорошем состоянии, вложений никаких не требует, не ржавая, не гнилая, дно идеальная, салон идеальный, двигатель ходовка и коробка работает очень хорошо, стекло подъемники, музыка 4 эстрады алпхард, диски R 15 торусы с идеальной резиной, красивые и крутые номера дам подарок Е787КХ, продам срочно, торг.
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