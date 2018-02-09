ВАЗ (LADA) 2109 Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 85 тыс. км Цена: 85 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Собственник, инжекторная 8-клапанная все датчики работают, двигатель без нареканий коробка тоже без нареканий, все включается не какие скорости не вылетают, стоит мощный генератор новый ещё на гарантии лобовое стекло целое, передние стекла закрываются с кнопок, стоит сигнализация Starline с обратной связью доводчики стёкол центральный замок, два набора ключа, сцепление valeo полностью в комплекте с корзиной мягкое, подогрев передних сидений работают отлично, салон ухоженный не прокуренный, панель без трещин, коррозия частично присутствует, желательно подварить задние арки и дно. Резина Yokohama A-drive на 13-тых штампах не лысая отъездит ещё долго, жидкости не убегают все датчики на бочках работают печка греет отлично, есть камера заднего вида и экран для неё с кнопкой принудительного Вкл. Выкл. Установленная не по колхозу. Музыки нет, но проводка для неё проведена, и выведен микрофон для разговора по громкой связи. Есть USB гнездо и от него выведено три гнезда спрятанных внизу для радара, регистратора, и навигатора, есть страховка до 19.09.18 неограниченная. Есть возможность при покупке, отъездить до конца страховки и потом только переоформить, По документам чистая. Продажа на штамповке, диски отдельно 30 тыс.