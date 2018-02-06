ВАЗ (LADA) 2109

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 162 тыс. км

Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продается ВАЗ 21093, состояние хорошее, двигатель в порядке (инжектор), вовремя менялись все расходники, масло не ест. Имеются небольшие следы коррозии.
Один хозяин.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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