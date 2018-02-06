ВАЗ (LADA) 2109
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 162 тыс. км
Цена: 150 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продается ВАЗ 21093, состояние хорошее, двигатель в порядке (инжектор), вовремя менялись все расходники, масло не ест. Имеются небольшие следы коррозии.
Один хозяин.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.