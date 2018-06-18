ВАЗ (LADA) 2108 Дата публикации: 18.06.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 250 тыс. км Цена: 68 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Белый Информация о владельце Город: Туапсе, Краснодарский край Имя: Ирина Телефон:

Описание

Ваз 2108 в хорошем для своих лет состоянии. 3 хозяина. Машина на ходу,много чего сделано .