ВАЗ (LADA) 2108

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 68 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Туапсе, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Описание

Ваз 2108 в хорошем для своих лет состоянии. 3 хозяина. Машина на ходу,много чего сделано .

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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