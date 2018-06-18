ВАЗ (LADA) 2108
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 68 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Туапсе, Краснодарский край
Имя: Ирина
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Описание
Ваз 2108 в хорошем для своих лет состоянии. 3 хозяина. Машина на ходу,много чего сделано .
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