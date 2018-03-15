ВАЗ (LADA) 2108 Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1994 Пробег: 150 тыс. км Цена: 70 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитирй Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем техническом состоянии. Новый аккумулятор. Хорошая музыка. Машина переделана под 13. Есть страховка до 24.09.2018. В ПТС прописаны изменения по автомобилю. С документами все в порядке. Торг. На телефон редко отвечаю. Пишите в Watsap, Sms.