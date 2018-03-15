ВАЗ (LADA) 2108

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1994

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 70 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитирй

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем техническом состоянии. Новый аккумулятор. Хорошая музыка. Машина переделана под 13. Есть страховка до 24.09.2018. В ПТС прописаны изменения по автомобилю. С документами все в порядке. Торг. На телефон редко отвечаю. Пишите в Watsap, Sms.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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