ВАЗ (LADA) 2108
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1994
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 70 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитирй
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Описание
Автомобиль в хорошем техническом состоянии. Новый аккумулятор. Хорошая музыка. Машина переделана под 13. Есть страховка до 24.09.2018. В ПТС прописаны изменения по автомобилю. С документами все в порядке. Торг. На телефон редко отвечаю. Пишите в Watsap, Sms.
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