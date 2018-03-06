ВАЗ (LADA) 2108 Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 13 тыс. км Цена: 45 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владислав Телефон:

Описание

Продаю автомобиль в хорошем техническом состоянии, последние технические изменения были: капитала коробки передач, двигателя, новый радиатор охлаждения, новые фары, старые фары отдаются в подарок, ангельские глазки, продаю в связи с покупкой нового авто, двигатель очень хорошо тянет, мчит бодро, на дальние расстоянии легко, все подробности по телефону.