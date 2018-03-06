ВАЗ (LADA) 2108
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 13 тыс. км
Цена: 45 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владислав
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Описание
Продаю автомобиль в хорошем техническом состоянии, последние технические изменения были: капитала коробки передач, двигателя, новый радиатор охлаждения, новые фары, старые фары отдаются в подарок, ангельские глазки, продаю в связи с покупкой нового авто, двигатель очень хорошо тянет, мчит бодро, на дальние расстоянии легко, все подробности по телефону.
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