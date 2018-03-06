ВАЗ (LADA) 2108

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 13 тыс. км

Цена: 45 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владислав

Телефон:

Описание

Продаю автомобиль в хорошем техническом состоянии, последние технические изменения были: капитала коробки передач, двигателя, новый радиатор охлаждения, новые фары, старые фары отдаются в подарок, ангельские глазки, продаю в связи с покупкой нового авто, двигатель очень хорошо тянет, мчит бодро, на дальние расстоянии легко, все подробности по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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