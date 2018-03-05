ВАЗ (LADA) 2108

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 143 тыс. км

Цена: 80 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

От машины не избавляюсь. Продаю так как родился второй ребёнок, не удобно. Акум. года нет. Шаровые наконечники, подшипники менял 3 тыс.назад. Масло менял 3 тыс.назад. По кузову не гнилая, езжу каждый день, машина не разу не подводила. Есть не плохая музыка. Карб. в идеале, расход в среднем 8 литров. Сел и поехал. Торг у капота. Без музыки 70.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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