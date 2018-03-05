ВАЗ (LADA) 2108 Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1997 Пробег: 143 тыс. км Цена: 80 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

От машины не избавляюсь. Продаю так как родился второй ребёнок, не удобно. Акум. года нет. Шаровые наконечники, подшипники менял 3 тыс.назад. Масло менял 3 тыс.назад. По кузову не гнилая, езжу каждый день, машина не разу не подводила. Есть не плохая музыка. Карб. в идеале, расход в среднем 8 литров. Сел и поехал. Торг у капота. Без музыки 70.