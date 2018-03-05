ВАЗ (LADA) 2108
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 143 тыс. км
Цена: 80 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Сергей
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Описание
От машины не избавляюсь. Продаю так как родился второй ребёнок, не удобно. Акум. года нет. Шаровые наконечники, подшипники менял 3 тыс.назад. Масло менял 3 тыс.назад. По кузову не гнилая, езжу каждый день, машина не разу не подводила. Есть не плохая музыка. Карб. в идеале, расход в среднем 8 литров. Сел и поехал. Торг у капота. Без музыки 70.
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