ВАЗ (LADA) 2108 Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1986 Пробег: 86,384 тыс. км Цена: 55 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Зеленый сад Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Наталья Телефон:

Комплектация А также Легкосплавные диски Люк

Описание

Пригнана с Германии, в России за все время 2 владельца(в одних руках 18 лет) на ходу, без ДТП. Резина все сезонная 175/70/R13. Технически в идеале.Коробка с завода 5 ступка. Поменяны задние тормозные цилиндры и колодки, помпа, ролик ГРМ, поменяны штаны, резонатор и глушитель, карбюратор почищен и перебран. Вообщем за машиной следила и слежу. Цена указана с торгом.Также в придачу с машиной запчасти и багажник на крышу.