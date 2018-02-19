ВАЗ (LADA) 2108

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1986

Пробег: 86,384 тыс. км

Цена: 55 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый сад

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Наталья

Телефон:

Комплектация

А также

Легкосплавные диски

Люк

Описание

Пригнана с Германии, в России за все время 2 владельца(в одних руках 18 лет) на ходу, без ДТП. Резина все сезонная 175/70/R13. Технически в идеале.Коробка с завода 5 ступка. Поменяны задние тормозные цилиндры и колодки, помпа, ролик ГРМ, поменяны штаны, резонатор и глушитель, карбюратор почищен и перебран. Вообщем за машиной следила и слежу. Цена указана с торгом.Также в придачу с машиной запчасти и багажник на крышу.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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