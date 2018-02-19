ВАЗ (LADA) 2108
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1986
Пробег: 86,384 тыс. км
Цена: 55 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Зеленый сад
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Наталья
Комплектация
А также
Легкосплавные диски
Люк
Описание
Пригнана с Германии, в России за все время 2 владельца(в одних руках 18 лет) на ходу, без ДТП. Резина все сезонная 175/70/R13. Технически в идеале.Коробка с завода 5 ступка. Поменяны задние тормозные цилиндры и колодки, помпа, ролик ГРМ, поменяны штаны, резонатор и глушитель, карбюратор почищен и перебран. Вообщем за машиной следила и слежу. Цена указана с торгом.Также в придачу с машиной запчасти и багажник на крышу.
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