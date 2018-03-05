ВАЗ (LADA) 2108
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 190 тыс. км
Цена: 55 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам ВАЗ 21083 инжектор 1,5. электро стекло подъемники сигнализация с обратной связью автозапуск, резина Нокиа липучка на литых дисках r-14 второй сезон.
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