ВАЗ (LADA) 2107

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 95 тыс. км

Цена: 70 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1568 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Снежно-белый

Информация о владельце

Город: Прикубанский (Анастасиевское поселение), Краснодарский край

Имя: Евгения

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии, салон чистый. Ежегодно осенью проходила техосмотр(имеются документы) В эксплуатации с конца декабря 2005 года. Два владельца. Торг уместен

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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ВАЗ (LADA) 2107

Подержанная, пробег 20,333 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

95 тыс. руб.

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