ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 22.04.19 Просмотров объявления: 14

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 95 тыс. км Цена: 70 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 1568 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Снежно-белый Информация о владельце Город: Прикубанский (Анастасиевское поселение), Краснодарский край Имя: Евгения Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии, салон чистый. Ежегодно осенью проходила техосмотр(имеются документы) В эксплуатации с конца декабря 2005 года. Два владельца. Торг уместен