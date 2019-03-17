ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 95 тыс. км
Цена: 70 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1568 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Снежно-белый
Информация о владельце
Город: Прикубанский (Анастасиевское поселение), Краснодарский край
Имя: Евгения
Телефон:
Описание
Машина в хорошем состоянии, салон чистый. Ежегодно осенью проходила техосмотр(имеются документы) В эксплуатации с конца декабря 2005 года. Два владельца. Торг уместен
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