ВАЗ (LADA) 2107

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 20,333 тыс. км

Цена: 95 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

А также

Обогрев зеркал

Омыватель фар

Описание

Продается автомобиль ваз 2107. В отличном состоянии. Все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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