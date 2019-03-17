ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 17.03.19 Просмотров объявления: 15

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 20,333 тыс. км Цена: 95 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Ирина Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель А также Обогрев зеркал Омыватель фар

Описание

Продается автомобиль ваз 2107. В отличном состоянии. Все вопросы по телефону.