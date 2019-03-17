ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 20,333 тыс. км
Цена: 95 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ирина
Телефон:
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
А также
Обогрев зеркал
Омыватель фар
Описание
Продается автомобиль ваз 2107. В отличном состоянии. Все вопросы по телефону.
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