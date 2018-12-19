ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 90 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет:
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Владимир
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: ткань
А также
Газобаллоное оборудование (ГБО)
Описание
Продам автомобиль в хорошем состоянии, один хозяин, требуется небольшой ремонт кузова, установлена газовая установка, сигнализация с автозапуском, музыка, торг.
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