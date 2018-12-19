ВАЗ (LADA) 2107

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 90 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет:

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Владимир

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

А также

Газобаллоное оборудование (ГБО)

Описание

Продам автомобиль в хорошем состоянии, один хозяин, требуется небольшой ремонт кузова, установлена газовая установка, сигнализация с автозапуском, музыка, торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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