ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 11.01.19 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 170 тыс. км Цена: 90 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Владимир Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань А также Газобаллоное оборудование (ГБО)

Описание

Продам автомобиль в хорошем состоянии, один хозяин, требуется небольшой ремонт кузова, установлена газовая установка, сигнализация с автозапуском, музыка, торг.