ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 45 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Тбилисская, Краснодарский край
Имя: дмитр
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Описание
делался двигатель 06,кпп5ст,R14 имп резина,карб 08 эконом,злектр зажигание,стеклоподъемники,без серъезных дтп
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