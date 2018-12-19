ВАЗ (LADA) 2107

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 45 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Тбилисская, Краснодарский край

Имя: дмитр

Телефон:

Описание

делался двигатель 06,кпп5ст,R14 имп резина,карб 08 эконом,злектр зажигание,стеклоподъемники,без серъезных дтп

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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