ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 19.12.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 56 тыс. км Цена: 50 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1498 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Наталья Телефон:

Комплектация Кондиционер: охлаждение Отделка салона: ткань

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, не битый, на ходу продам. Торг уместен.