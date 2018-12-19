ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 56 тыс. км
Цена: 50 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1498 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Наталья
Телефон:
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Отделка салона: ткань
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии, не битый, на ходу продам. Торг уместен.
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