ВАЗ (LADA) 2107

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 56 тыс. км

Цена: 50 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1498 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Наталья

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Отделка салона: ткань

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, не битый, на ходу продам. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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