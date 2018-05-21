ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 28.06.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 174,5 тыс. км Цена: 30 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1451 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Егорлыкская, Ростовская область Имя: Василий Телефон:

Комплектация А также Легкосплавные диски

Описание

Авто на ходу , требуется замена акк-ра, запустим с другой машины.