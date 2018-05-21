ВАЗ (LADA) 2107

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 174,5 тыс. км

Цена: 30 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1451 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Егорлыкская, Ростовская область

Имя: Василий

Телефон:

Комплектация

А также

Легкосплавные диски

Описание

Авто на ходу , требуется замена акк-ра, запустим с другой машины.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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