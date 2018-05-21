ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 174,5 тыс. км
Цена: 30 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1451 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Егорлыкская, Ростовская область
Имя: Василий
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Комплектация
А также
Легкосплавные диски
Описание
Авто на ходу , требуется замена акк-ра, запустим с другой машины.
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