ВАЗ (LADA) 2107

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 90,146 тыс. км

Цена: 48 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Ильский, Краснодарский край

Имя: Екатерина

Телефон:

Комплектация

А также

Охранная система

Центральный замок

Описание

Продаем ВАЗ 2107 в хорошем техническом состоянии. У машины помято крыло и дверь, но в сильных ДТП она не была. Машина в семье вторая и была куплена для моих разъездов с детьми, за 2 года я наездила всего лишь 15тыс.км, в основном по поселку. У машины полностью новое сцепление, бензонасос, шины тоже новые (покупала летом 2017), салон не засаленный, не прокуренный, а в свежем состоянии. Масло не уходит, меняли его как купили и потом через 10тыс. Есть удобный центральный замок с сигнализацией, динамики сзади, пробка бака закрывается на ключ, чтобы не сливали бензин. С ходовой и коробкой все хорошо. Коробка 5ти ступенчатая. Продаем в связи с покупкой другого авто с кондиционером, т.к. с маленькими детьми летом без него ездить стало тяжело. Торг у капота

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) 2107

ВАЗ (LADA) 2107

Подержанная, пробег 13 тыс. км.
Краснодарский край, Тихорецк

85 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2107

Подержанная, пробег 19 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

56 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2107

Подержанная, пробег 150 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

70 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале