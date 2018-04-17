ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 13.06.18 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 90,146 тыс. км Цена: 48 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Ильский, Краснодарский край Имя: Екатерина Телефон:

Комплектация А также Охранная система Центральный замок

Описание

Продаем ВАЗ 2107 в хорошем техническом состоянии. У машины помято крыло и дверь, но в сильных ДТП она не была. Машина в семье вторая и была куплена для моих разъездов с детьми, за 2 года я наездила всего лишь 15тыс.км, в основном по поселку. У машины полностью новое сцепление, бензонасос, шины тоже новые (покупала летом 2017), салон не засаленный, не прокуренный, а в свежем состоянии. Масло не уходит, меняли его как купили и потом через 10тыс. Есть удобный центральный замок с сигнализацией, динамики сзади, пробка бака закрывается на ключ, чтобы не сливали бензин. С ходовой и коробкой все хорошо. Коробка 5ти ступенчатая. Продаем в связи с покупкой другого авто с кондиционером, т.к. с маленькими детьми летом без него ездить стало тяжело. Торг у капота