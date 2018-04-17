ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 90,146 тыс. км
Цена: 48 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Ильский, Краснодарский край
Имя: Екатерина
Комплектация
А также
Охранная система
Центральный замок
Описание
Продаем ВАЗ 2107 в хорошем техническом состоянии. У машины помято крыло и дверь, но в сильных ДТП она не была. Машина в семье вторая и была куплена для моих разъездов с детьми, за 2 года я наездила всего лишь 15тыс.км, в основном по поселку. У машины полностью новое сцепление, бензонасос, шины тоже новые (покупала летом 2017), салон не засаленный, не прокуренный, а в свежем состоянии. Масло не уходит, меняли его как купили и потом через 10тыс. Есть удобный центральный замок с сигнализацией, динамики сзади, пробка бака закрывается на ключ, чтобы не сливали бензин. С ходовой и коробкой все хорошо. Коробка 5ти ступенчатая. Продаем в связи с покупкой другого авто с кондиционером, т.к. с маленькими детьми летом без него ездить стало тяжело. Торг у капота
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