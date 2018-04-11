ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 8.06.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 13 тыс. км Цена: 85 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Тихорецк, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продается ВАЗ 2107 2007 г. выпуска. В хорошем состоянии.Вложений не требует. Двигатель инжектор, пробег 13.000 после капиталки. Изнутри и снаружи покрыта мовилем и битумной мастикой. Шумоизоляция дверей,днища. Передние стекло подъемники. Сигнализация. Музыка.Выхлопная труба стингер (прямоток). Делал для себя,чтобы машина могла служить и днем и ночью. Цена 85000. Уместен торг. Срочно.