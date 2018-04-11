ВАЗ (LADA) 2107

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 13 тыс. км

Цена: 85 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Тихорецк, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продается ВАЗ 2107 2007 г. выпуска. В хорошем состоянии.Вложений не требует. Двигатель инжектор, пробег 13.000 после капиталки. Изнутри и снаружи покрыта мовилем и битумной мастикой. Шумоизоляция дверей,днища. Передние стекло подъемники. Сигнализация. Музыка.Выхлопная труба стингер (прямоток). Делал для себя,чтобы машина могла служить и днем и ночью. Цена 85000. Уместен торг. Срочно.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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