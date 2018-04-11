ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 13 тыс. км
Цена: 85 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Тихорецк, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Продается ВАЗ 2107 2007 г. выпуска. В хорошем состоянии.Вложений не требует. Двигатель инжектор, пробег 13.000 после капиталки. Изнутри и снаружи покрыта мовилем и битумной мастикой. Шумоизоляция дверей,днища. Передние стекло подъемники. Сигнализация. Музыка.Выхлопная труба стингер (прямоток). Делал для себя,чтобы машина могла служить и днем и ночью. Цена 85000. Уместен торг. Срочно.
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