ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 21.05.18 Просмотров объявления: 0

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 19 тыс. км Цена: 56 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Мурена Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Анастасия Телефон:

Комплектация Отделка салона: комбинированная А также Тонировка стёкол

Описание

Продам ВАЗ 2107,документы в порядке,машина чистая.Кузов в идеале,под капотом всё нормально,салон чистый,ходовая в порядке.ТОРГ реальному покупателю у капота!Звоните!Все подробности по телефону !