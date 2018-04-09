ВАЗ (LADA) 2107

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 19 тыс. км

Цена: 56 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Мурена

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Анастасия

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: комбинированная

А также

Тонировка стёкол

Описание

Продам ВАЗ 2107,документы в порядке,машина чистая.Кузов в идеале,под капотом всё нормально,салон чистый,ходовая в порядке.ТОРГ реальному покупателю у капота!Звоните!Все подробности по телефону !

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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