ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 19 тыс. км
Цена: 56 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Мурена
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Анастасия
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: комбинированная
А также
Тонировка стёкол
Описание
Продам ВАЗ 2107,документы в порядке,машина чистая.Кузов в идеале,под капотом всё нормально,салон чистый,ходовая в порядке.ТОРГ реальному покупателю у капота!Звоните!Все подробности по телефону !
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