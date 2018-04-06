ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 70 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Виктор
Описание
Своевременно обслуживался. Прошёл все ТО. Куплен не в кредит. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Обмен не интересует. Возможен торг при осмотре.
Автомобиль в хорошем состоянии владелец Дед за машиной следит и активно пользуется. Резина свежая, развал, музыка, есть незначительные недостатки по кузову, в целом машина на полном ходу,мотор и другие устройства работает без нареканий.
Единственный момент по документам. Дед ездит по генеральной доверенности потому что бывший владелец автомобиля не платит налоги машина в аресте. Есть два варианта. При покупки машины сделать ген. доверенность на 5 лет и ездить спокойно как дед и сделал. Второй вариант если покупатель захочет ее оформить на себя есть выход и контакты на прошлого владельца на котором весит долг (Дед не хочет этим заниматься он старый).
Первый вариант привлекательнее поскольку штраф за превышения скорости будет идти бывшему владельцу
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