ВАЗ (LADA) 2107

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 70 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Виктор

Телефон:

Описание

Своевременно обслуживался. Прошёл все ТО. Куплен не в кредит. Не участвовал в ДТП. В салоне не курили. Обмен не интересует. Возможен торг при осмотре.
Автомобиль в хорошем состоянии владелец Дед за машиной следит и активно пользуется. Резина свежая, развал, музыка, есть незначительные недостатки по кузову, в целом машина на полном ходу,мотор и другие устройства работает без нареканий.
Единственный момент по документам. Дед ездит по генеральной доверенности потому что бывший владелец автомобиля не платит налоги машина в аресте. Есть два варианта. При покупки машины сделать ген. доверенность на 5 лет и ездить спокойно как дед и сделал. Второй вариант если покупатель захочет ее оформить на себя есть выход и контакты на прошлого владельца на котором весит долг (Дед не хочет этим заниматься он старый).
Первый вариант привлекательнее поскольку штраф за превышения скорости будет идти бывшему владельцу

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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