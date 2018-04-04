Продается ВАЗ 2107 ярко-белого цвета. Двигатель после капитального ремонта. Стоит газовое оборудование. Бонус - номера А301УЕ. Срочно!

Имя: Владимир

Цена: 70 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2002

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