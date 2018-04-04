ВАЗ (LADA) 2107

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 25 тыс. км

Цена: 70 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Пятигорск, Ставропольский край

Имя: Владимир

Телефон:

Описание

Продается ВАЗ 2107 ярко-белого цвета. Двигатель после капитального ремонта. Стоит газовое оборудование. Бонус - номера А301УЕ. Срочно!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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