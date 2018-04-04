ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 25 тыс. км
Цена: 70 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Пятигорск, Ставропольский край
Имя: Владимир
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Описание
Продается ВАЗ 2107 ярко-белого цвета. Двигатель после капитального ремонта. Стоит газовое оборудование. Бонус - номера А301УЕ. Срочно!
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