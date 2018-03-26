ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 66 тыс. км Цена: 110 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Кропоткин, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Авто в очень хорошем состоянии, без вложения, ничего вообще делать не надо, не бита, не крашена, торг, остальные вопросы по телефону.