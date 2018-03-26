ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 66 тыс. км
Цена: 110 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Кропоткин, Краснодарский край
Имя: Николай
Телефон:
Описание
Авто в очень хорошем состоянии, без вложения, ничего вообще делать не надо, не бита, не крашена, торг, остальные вопросы по телефону.
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