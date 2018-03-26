ВАЗ (LADA) 2107

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 99,14 тыс. км

Цена: 95 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Тихорецк, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Продаю ВАЗ 2107 2008 г. Под такси не эксплуатировалась я хозяин машина не когда не подводила все менялось вовремя. Торг. Звоните все расскажу.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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