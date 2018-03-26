ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 99,14 тыс. км Цена: 95 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1500 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Тихорецк, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Продаю ВАЗ 2107 2008 г. Под такси не эксплуатировалась я хозяин машина не когда не подводила все менялось вовремя. Торг. Звоните все расскажу.