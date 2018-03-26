ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 99,14 тыс. км
Цена: 95 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Тихорецк, Краснодарский край
Имя: Сергей
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Описание
Продаю ВАЗ 2107 2008 г. Под такси не эксплуатировалась я хозяин машина не когда не подводила все менялось вовремя. Торг. Звоните все расскажу.
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