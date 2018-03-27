ВАЗ (LADA) 2107

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 98 тыс. км

Цена: 40 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Темрюк, Краснодарский край

Имя: Ярослав

Телефон:

Описание

Всем привет. Продам хорошую семёрку в хорошем состоянии. По кузову есть косяки но без дыр,ржавчины и т. д. В машине все исправно и работает как часики. Мотор шестерёночный, масло не есть не грамма; коробка не хрустит не выбивает. Мост сухой не воет. Солон на 4+. Есть музыка и две колонки пионер. Резина сзади шипы,а спереди лето вся в отличном состоянии. Дно,пороги не гнилое. Электроника вся работает бес проблем. Заводится с пол пинка. В общем, звоните, всё расскажу как есть . Машина реально нормальная не смотря на год данного авто,и не большие косячки по кузову.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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