ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 98 тыс. км
Цена: 40 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Темрюк, Краснодарский край
Имя: Ярослав
Описание
Всем привет. Продам хорошую семёрку в хорошем состоянии. По кузову есть косяки но без дыр,ржавчины и т. д. В машине все исправно и работает как часики. Мотор шестерёночный, масло не есть не грамма; коробка не хрустит не выбивает. Мост сухой не воет. Солон на 4+. Есть музыка и две колонки пионер. Резина сзади шипы,а спереди лето вся в отличном состоянии. Дно,пороги не гнилое. Электроника вся работает бес проблем. Заводится с пол пинка. В общем, звоните, всё расскажу как есть . Машина реально нормальная не смотря на год данного авто,и не большие косячки по кузову.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.