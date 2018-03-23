ВАЗ (LADA) 2107

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 98,847 тыс. км

Цена: 45 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Описание

Инжектор, 06 мотор, 5 ступка, установлено ГБО! Не гнилая! Вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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