ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 98,847 тыс. км
Цена: 45 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Роман
Телефон:
Описание
Инжектор, 06 мотор, 5 ступка, установлено ГБО! Не гнилая! Вопросы по телефону.
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