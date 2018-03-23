ВАЗ (LADA) 2107

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 180 тыс. км

Цена: 37 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 106 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Брюховецкая, Краснодарский край

Имя: СЕРГЕЙ

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: охлаждение

Мультимедиа: радио

Отделка салона: ткань

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

Описание

Тачила прёт!
Торг уместен.
Срочно..

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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