ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 180 тыс. км
Цена: 37 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 106 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Брюховецкая, Краснодарский край
Имя: СЕРГЕЙ
Комплектация
Кондиционер: охлаждение
Мультимедиа: радио
Отделка салона: ткань
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
Описание
Тачила прёт!
Торг уместен.
Срочно..
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