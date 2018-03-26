ВАЗ (LADA) 2107
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 63 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
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Описание
Автомобиль в хорошем состоянии. Газ-бензин. Литые диски. Коробка 5 ступка. Дно, багажник, пороги не гнилые. Отличный авто на каждый день и для работы.
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