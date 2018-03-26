ВАЗ (LADA) 2107

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 63 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Газ-бензин. Литые диски. Коробка 5 ступка. Дно, багажник, пороги не гнилые. Отличный авто на каждый день и для работы.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) 2107

ВАЗ (LADA) 2107

Подержанная, пробег 63 тыс. км.
Краснодарский край, Туапсе

160 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2107

Подержанная, пробег 52 тыс. км.
Краснодарский край, Славянск-на-Кубани

137 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2107

Подержанная, пробег 83 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

79 тыс. руб.

Авто, похожие на ВАЗ (LADA) 2107

ВАЗ (LADA) 21099

Подержанная, пробег 180 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

65 тыс. руб.

ГАЗ 3110 Волга

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

58 тыс. руб.

ВАЗ (LADA) 2109

Подержанная, пробег 231 тыс. км.
Краснодарский край, Горячий Ключ

58 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале