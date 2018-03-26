ВАЗ (LADA) 2107 Дата публикации: 29.03.18 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 120 тыс. км Цена: 63 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Газ-бензин. Литые диски. Коробка 5 ступка. Дно, багажник, пороги не гнилые. Отличный авто на каждый день и для работы.